Rezultati utakmica 5. kola Super B lige

Rukometašice Vojvodine su sa ubedljivom gol razlikom pobedile novajliju u Super „B” ligi Srbije za mesto lidera na tabeli. Rezultati utakmica 5. kola:

PETAK:
RADNIČKI BG BEOGRAD – LOZNICA GRAD 30:32

SUBOTA:
VOJVODINA NOVI SAD – PRIJEPOLJE 44:20
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – MLADI RADNIK RADINAC 28:25

UTORAK, 21.10.2025:
SPARTAK DEBELJAČA – TOPLIČANIN PROKUPLJE 29:30

ČETVRTAK, 23.10.2025:
ZAJEČAR 1949 – JUNIOR BEOGRAD 33:33

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SREM SREMSKA MITROVICA

Rukometaši subotičkog Spartaka pretrpeli su ubedljiv poraz od beogradskih Lavova i nastavili su loš ulaz u novu sezonu Super „B” lige Srbije. Rezultati utakmica 5. kola:

SUBOTA:
VRBAS – INĐIJA 23:32

NEDELJA:
LAVOVI BP BAČKA PALANKA – POTISJE PLETEKS ADA 26:28
KOLUBARA LAZAREVAC – CRVENKA JAFFA 33:28
LAVOVI BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 38:20

UTORAK, 21.10.2025:
SIVAC 69 MILI DAR – OBILIĆ BEOGRAD 30:25
SLAVIJA NOVI SAD – SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD 37:26

