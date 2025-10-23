Rezultati utakmica 5. kola Super B lige

Rukometašice Vojvodine su sa ubedljivom gol razlikom pobedile novajliju u Super „B” ligi Srbije za mesto lidera na tabeli. Rezultati utakmica 5. kola:
PETAK:
RADNIČKI BG BEOGRAD – LOZNICA GRAD 30:32
SUBOTA:
VOJVODINA NOVI SAD – PRIJEPOLJE 44:20
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – MLADI RADNIK RADINAC 28:25
UTORAK, 21.10.2025:
SPARTAK DEBELJAČA – TOPLIČANIN PROKUPLJE 29:30
ČETVRTAK, 23.10.2025:
ZAJEČAR 1949 – JUNIOR BEOGRAD 33:33
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SREM SREMSKA MITROVICA
Rukometaši subotičkog Spartaka pretrpeli su ubedljiv poraz od beogradskih Lavova i nastavili su loš ulaz u novu sezonu Super „B” lige Srbije. Rezultati utakmica 5. kola:
SUBOTA:
VRBAS – INĐIJA 23:32
NEDELJA:
LAVOVI BP BAČKA PALANKA – POTISJE PLETEKS ADA 26:28
KOLUBARA LAZAREVAC – CRVENKA JAFFA 33:28
LAVOVI BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 38:20
UTORAK, 21.10.2025:
SIVAC 69 MILI DAR – OBILIĆ BEOGRAD 30:25
SLAVIJA NOVI SAD – SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD 37:26