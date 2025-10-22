Uručen 171 ugovor za stambeno zbrinjavanje 328 porodica

preuzeta fotografija, pecinci.org

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i ministar za javna ulaganja Darko Glišić uručili su, u Palati Srbija, 171 ugovor o saradnji predstavnicima 73 grada i opštine, za 143 seoske kuće i 185 paketa građevinskog materijala i opreme. U ime Opštine Pećinci , ugovor o dodeli bespovratnih sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu potpisao je zamenik predsednika Opštine Zoran Vojkić. Ovim ugovorom Komesarijat će O. Pećinci dodeliti 720.000,00 dinara, a pećinačka lokalna samouprava će iz budžeta izdvojiti još 80.000,00 dinara, rekao je, između ostalog, Vojkić. Kako su rekli u Komesarijatu za izbeglice i migracije, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i Ministarstvom za javna ulaganja nastavlja se realizacija programa podrške i stambenog zbrinjavanja, sa ciljem da svako ko je morao da napusti svoj dom dobije priliku za novi početak i dostojanstven život u Srbiji.