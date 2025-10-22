Kada umetnost progovori kroz plamen (Video)

Vesti Sremska Mitrovica | October 22, 2025

Iz mirnog sremskog sela Bosut dolazi tridesetjednogodišnji Stefan Tomašić, mladić koji je pronašao poseban način da spoji umetnost, strpljenje i ljubav prema detaljima. Njegov hobi nije uobičajen, on ne slika bojama, već vatrom. Pomoću pirografije, tehnike urezivanja i tamnjenja drveta pod uticajem toplote, Stefan stvara prava umetnička dela. On takođe učestvuje na raznim manifestacijama i izložbama, a često se odaziva i humanitarnim akcijama, gde svojim talentom pomaže onima kojima je to najpotrebnije.

Kristina Bojić

Povezane objave

Zaposleni u KPZ-u dali krv za povređene (Video)

Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici (Video)

U ponedeljak Dan žalosti (Foto/Video)