Centar za socijalni rad u Pećincima dobio licencu za pomoć u kući

preuzeta fotografija

Centar za socijalni rad u Pećincima dobio je licencu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluge ” Pomoć i nega u kući” za odrasle i stara lica. Usluga je besplatna i najčešće je koriste starija hronično bolesna lica koja žive sama. Trenutno, šest gerontodomaćica pomaže 37 korisnika, obavljajući sve neophodne poslove u skladu sa individualnim planom za svakog korisnika. Usluga obuhvata: održavanje higijene stana, nabavku namirnica i pripremu hrane, nabavku lekova, plaćanje računa, pomoć u grejanju prostorija, kao i druge aktivnosti koje su potrebne za svakodnevni život korisnika. Zahtev za ostvarivanje prava na ovu uslugu građani mogu podneti u prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova.