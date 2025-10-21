Beljnjača u plamenu (Foto/Video)

Parcele na Beljnjači u Šidu večeras su u plamenu. Vatrogasci gase požar koji je, po svemu sudeći, izazvan paljenjem žetvenih ostataka. Iako je to zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, mnogi poljoprivrednici i dalje posežu za tom praksom. Za nepoštovanje ove odredbe predviđene su prekršajne kazne : za pravna lica od 300 hiljada do milion dinara, a za fizička lica od 10 hiljada do 50 hiljada dinara. Šidski vatrogasci večeras se bore s vatrenom stihijom koja je na svega oko 200 metara od prvih kuća .