U susret Uličnim trkama u Inđiji (Video)

Povodom Dana Opštine Inđija, 60. po redu Atletske ulične trke održaće se u centru Inđije u utorak, 21. oktobra sa početkom u 12 časova. Kao i prethodnih godina, učešće na trkama uzeće učenici sa teritorije inđijske opštine uzrasta od 1. razreda osnovne škole do 4. godine srednje škole, saopštavaju iz Saveza sportova Opštine Inđija.

Prijava takmičara biće na dan trke u prijemnom centru ispred hotela „Grand“ u centru Inđije od 11 časova.

Trči se ulicom Vojvode Stepe (šetačkom zonom). Start trka na 200 metara je ispred OTP banke (Pošte), dok je start trka na 500 metara ispred Saveza sportova opštine Inđija. Cilj svih trka je ispred hotela „Grand“ u centru Inđije.

Svi učesnici startuju sa startnim listićima na kojima moraju biti sledeći podaci: ime i prezime, naziv škole, razred.

U svakoj trci prvih troje dobijaju medalju i diplomu, četvrtoplasirani i petoplasirani dobijaju diplomu. Prvih pet u svakoj trci dobijaju majice. Atletske ulične trke organizuje Savez sportova Opštine Inđija pod pokroviteljstvom Opštine Inđija.

Za bliže informacije zainteresovani se mogu obratiti svojim nastavnicima (profesorima) fizičkog vaspitanja ili u prostorijama Saveza sportova opštine Inđija, ulica Vojvode Stepe br. 40 (telefon 022/561-023).