U ponedeljak Dan žalosti (Foto/Video)

Sedam povređenih u saobraćajnoj nezgodi kod Jarka, koji su hospitalizovani u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, i dalje su u teškom stanju. Većina pacijenata koji su stabilni danas su otpušteni na kućno lečenje, rečeno je iz te ustanove. Gradsko veće je donelo odluku o Danu žalosti i upućivanju pomoći porodicama troje nastradalih . Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je prema informacijama saobraćajne policije vozač autobusa kriv zbog neprilagođene brzine, ali i da treba ispitati sve okolnosti.

Marina Vujin