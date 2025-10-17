Startovala prva etapa biciklističke “Trke kroz Srbije” (Foto)

October 17, 2025

” Trka kroz Srbiju” svečano je otvorena juče u Šidu, dok je danas startovala prva etapa ovog prestižnog biciklističkog takmičenja. Prva etapa sastoji se od dve polu-etape – prepodnevna vožnja počela je u Parku prirode Mali Bosut i završava se u Vrdniku, dok se popodnevna etapa vozi od Zasavice do Novog Sada. Druga etapa održaće se 18. oktobra, na relaciji Zrenjanin – Požarevac, dok je završna, treća etapa, zakazana za 19. oktobar, kada će se trka voziti od Jagodine do Kruševca. Time će biti zvanično zatvorena 64. Trka kroz Srbiju

Kristina Bojić

