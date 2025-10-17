Raspored fudbalskih utakmica (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 12. KOLO:
SUBOTA:
OFK BEOGRAD – NAPREDAK KRUŠEVAC
JAVOR MATIS IVANJICA – RADNIK SURDULICA
VOJVODINA NOVI SAD – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC
TSC BAČKA TOPOLA – PARTIZAN BEOGRAD
NEDELJA:
ČUKARIČKI BEOGRAD – NOVI PAZAR
MLADOST LUČANI – ŽELEZNIČAR PANČEVO
SPARTAK SUBOTICA – RADNIČKI NIŠ
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – IMT BEOGRAD
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 14. KOLO:
SUBOTA:
TEKSTILAC ODŽACI – UŠĆE NOVI BEOGRAD
BORAC 1926 ČAČAK – FAP PRIBOJ
NEDELJA:
OFK VRŠAC – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
KABEL NOVI SAD – GFK DUBOČICA LESKOVAC
ZEMUN – SU DINAMO JUG VRANJE
MAČVA ŠABAC – TRAYAL KRUŠEVAC
JEDINSTVO UB – LOZNICA
VOŽDOVAC BEOGRAD – SMEDEREVO 1924
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 10. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – JEDINSTVO STARA PAZOVA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK VRBAS
NAFTAGAS ELEMIR – MLADOST OMOLJICA
DINAMO 1945 PANČEVO – GFK SLOVEN RUMA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – HAJDUK DIVOŠ
OFK KIKINDA – VETERNIK
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – INĐIJA (11 ČASOVA)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – MLADOST BAČKI JARAK
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 10. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – LSK LAĆARAK
RADNIČKI NOVA PAZOVA – TSK TEMERIN
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – HAJDUK BEŠKA
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – PODUNAVAC BELEGIŠ
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – INDEX NOVI SAD
JADRAN GOLUBINCI – RADNIČKI 1910 ŠID
DUNAV STARI BANOVCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
JEDINSTVO RUMENKA – ŠUMAR OGAR
SREMSKA LIGA, 10. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – 1. MAJ RUMA
LJUKOVO – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – KAMENI AŠANJA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI
ČSK ČORTANOVCI – SLOGA VOGANJ
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – POLET NOVI KARLOVCI
BORAC 1925 MARTINCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
SREMAC VOJKA – JEDINSTVO RUMA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 9. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – JEDINSTVO PLATIČEVO
NEDELJA:
SREMAC DOBRINCI – CAR UROŠ JAZAK
SLOGA MARADIK – PLANINAC RIVICA
OFK BRESTAČ – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
KUPINOVO – POLET NIKINCI
KRUŠEDOL – MLADOST BUĐANOVCI
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – HRTKOVCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 9. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR ADAŠEVCI
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – OFK BOSUT
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR KUZMIN
BORAC RADENKOVIĆ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
JEDINSTVO MOROVIĆ – SLOGA 1919 ERDEVIK
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR JAMENA (10 ČASOVA)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 8. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
VOJVODINA NERADIN – DUNAV NOVI SLANKAMEN
27. OKTOBAR ŠATRINCI – BORAC JARKOVCI
SREMAC DEČ – SLOVEN SIBAČ
SLOGA KRNJEŠEVCI – VITEZ SUBOTIŠTE
RUDAR VRDNIK – LOVAC KARLOVČIĆ
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SU ROMA SREM SURDUK
GFL SREMSKA MITROVICA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
OFK SPARTA GRGUREVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA
SREMAC JARAK – PLANINAC LEŽIMIR
BSK BEŠENOVO – SLOBODA ŠAŠINCI
BORAC VELIKI RADINCI – SLOGA ČALMA
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC ILINCI – JEDNOTA ŠID
SREMAC BERKASOVO – OMLADINAC BATROVCI
JEDINSTVO LJUBA – OFK BAČINCI
OFK BINGULA – SINĐELIĆ GIBARAC
