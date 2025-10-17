Probijena tunelska cev na Fruškoj gori (Video)

preuzeta fotografija, b92.net

Desna tunelska cev budućeg najdužeg tunela u Srbiji “Iriški venac”, u dužini od oko 3,5 kilometara, probijena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, ministarke građevinarstva Aleksandre Sofronijević, predsednice Vlade Vojvodine Maje Gojković i direktora Koridora Srbije i Puteva Srbije, Aleksandra Antića i Zorana Drobnjaka, kao i gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina. Tunel se gradi na trasi brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma u dužini od ukupno 44,4 kilometara. Očekuje se da leva tunelska cev bude probijena između 10. i 15. novembra. Paralelno sa tunelom, izvode se radovi na mostu preko Dunava, ukupne dužine oko 1,7 kilometara, kao i radovi duž trase Fruškogorskog koridora. Na projektu je svakodnevno angažovano oko 920 radnika, inženjera i drugog osoblja, kao i oko 300 jedinica mehanizacije i opreme. Pored boljeg povezivanja sa okruženjem, najznačajniji efekti realizacije Fruškogorskog koridora ogledaju se u poboljšanju regionalne pozicije u domenu pristupačnosti, u saobraćajnom rasterećenju urbanih područja (obilaznica oko Novog Sada, Iriga i Rume), kao i uklanjanju tranzita sa područja Nacionalnog parka “Fruška gora” (izgradnjom tunela).