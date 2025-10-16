Rezultati utakmica 4. kola Super B lige (Video)

Rukometašice Srema su ostvarile pobedu nad kragujevačkim Radničkim i kraj svog imena upisale pobedu broj tri. Topličanin je prvi načeo Novosađanke. Rezultati utakmica 4. kola:
SUBOTA:
MLADI RADNIK RADINAC – ZAJEČAR 1949 30 : 17
NEDELJA:
JUNIOR BEOGRAD – SPARTAK DEBELJAČA 31 : 29
TOPLIČANIN PROKUPLJE – VOJVODINA NOVI SAD 29 : 25
SREM SREMSKA MITROVICA – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC 23 : 20
PRIJEPOLJE – RADNIČKI BG BEOGRAD 20 : 21
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: LOZNICA GRAD
Rukometaši Crvenke su bili blizu osvajanja prvog boda u novoj sezoni Super „B” lige Srbije. Favorizovani Lavovi su izgubili bodove u Beogradu – Rezultati utakmica 4. kola:
ČETVRTAK:
SPARTAK SUBOTICA – VRBAS 28 : 35
SUBOTA:
OBILIĆ BEOGRAD – LAVOVI BP BAČKA PALANKA 38 : 32
INĐIJA – SLAVIJA NOVI SAD 33 : 40
POTISJE PLETEKS ADA – KOLUBARA LAZAREVAC 27 : 27
SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD – SIVAC 69 MILI DAR 32 : 38
NEDELJA:
CRVENKA JAFFA – LAVOVI BEOGRAD 26 : 27
Anđelko Belić