Otvaranje međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju

Ceremonija svečanog otvaranja i defile učesnika 64. međunarodne biciklističke Trke kroz Srbiju biće održani sutra, 16. oktobra, u Šidu , sa početkom u 17 časova. Ovaj prestižni sportski događaj okupiće veliki broj domaćih i stranih takmičara, koji će se boriti za trofeje, ali i bodove za svetsku rang-listu UCI, na osnovu koje se ostvaruju plasmani za Olimpijske igre. Organizatori su najavili snažnu konkurenciju i vrhunske takmičare. Pored domaćih ekipa, na srpskim drumovima voziće i timovi iz regiona, Italije, Velike Britanije, Švajcarske, Mađarske, Rumunije, Grčke, Alžira i Indonezije i drugi.

Srpske bicikliste predvodiće Ognjen Ilić, uz ekipe CCN Metalac iz Kraljeva i beogradsku Crvenu Zvezdu . Trka zvanično počinje u petak, 17. oktobra, prvom etapom koja ima dve polu-etape, prepodne od Parka prirode Mali Bosut do Vrdnika, a popodne od Zasavice do Novog Sada. Druga etapa vozi se 18. oktobra od Zrenjanina do Požarevca, dok će se završna, treća etapa, održati 19. oktobra na relaciji Jagodina-Kruševac, čime će biti zatvorena 64. Trka kroz Srbiju.