Kada umetnost progovori kroz plamen (Video)

Iz mirnog sremskog sela Bosut dolazi tridesetjednogodišnji Stefan Tomašić, mladić koji je pronašao poseban način da spoji umetnost, strpljenje i ljubav prema detaljima. Njegov hobi nije uobičajen, on ne slika bojama, već vatrom. Pomoću pirografije, tehnike urezivanja i tamnjenja drveta pod uticajem toplote, Stefan stvara prava umetnička dela. On takođe učestvuje na raznim manifestacijama i izložbama, a često se odaziva i humanitarnim akcijama, gde svojim talentom pomaže onima kojima je to najpotrebnije.

Kristina Bojić