Umetničko veče sa Jelenom Žigon u Šimanovcima

preuzeta fotografija, pecinci.org

Kulturni centar „Pećinci” u saradnji sa Savetom Mesne zajednice Šimanovci i Udruženjem žena „Šimanovčanke”, uz podršku pećinačke lokalne samouprave, organizuje umetničko veče naše poznate glumice Ivane Žigon pod nazivom „Jelena – žena koja nema”.

Poetsko-scenski spektakl „Jelena – žena koja nema” spaja poeziju, muziku i dramsko izvođenje u snažnu i emotivnu celinu, kroz koju Ivana Žigon oživljava lik Jelene – simbola snage, vere i tragične lepote. Svojim prepoznatljivim glasom, scenskom energijom i harizmom, jedna od najznačajnijih umetnica savremenog srpskog glumišta, prenosi publici duboku istorijsku i duhovnu poruku o ženskoj postojanosti i ljudskom dostojanstvu, piše na sajtu Opštine Pećinci.

Program će biti održan u petak, 17. oktobra, u sali Doma kulture u Šimanovcima, sa početkom u 19 : 00 časova.