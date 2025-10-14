Tri medalje za AK “Sirmium” (Foto)

preuzeta fotografija

Atletski klub Sirmium je osvojio tri medalje na domaćem terenu u Sremskoj Mitrovici.

Na već poznatom i jednom od najmasovnijih takmičenja za decu koje organizuje atletski klub Srem imali su četiri predstavnika. Osvojene su tri medalje, i to sve tri u skoku u dalj. Drugo mesto osvojila je Mila Mimić. Treće mesto osvojili su Una Džever i Matija Radošević. To su ujedno bile jedine discipline u kojima su se takmičili. Tanja Marković, koja je osvojila četvrto mesto u skoku u dalj i sedmo mesto na 200 m, polako, ali sigurno, korača prema svom postolju.