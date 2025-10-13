STV na Batrovcima prvog dana primene EES sistema (Foto/Video)

Od danas se primenju nova pravila za ulazak I izlazak iz 29 zemalja Šengenske zone. Novi elektronski sistem evidencije putnika Entry/Exit System zamenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša I uvodi biometrijsku registraciju. Novi sistem biometrijske kontrole deo je digitalizacije granica Evropske unije.

Među prvima su promene osetili putnici na graničnom prelazu Batrovci – Bajakovo, jer je Hrvatska počela primenu EES sistema. Umesto pečata u pasošu, po novom prelazak granice beleži se elektronski, uz fotografiju lica I otisak prstiju. Sistem važi za sve putnike koji nisu državljani EU, a koji u zemlje Šengena ulaze na kratko, do devedeset dana. U početnoj fazi biće aktiviran na pojedinim prelazima sa ograničenim vremenom. Potupna primena se očekuje od aprila 2026.godine, rekao je Branko Bačić, komandir Stanice granične policije Batrovci. Naši građani na prelazima treba da koriste saobraćajane trake, kao I do sada za ostale putnike, tu je postavljena dodatna signalizacija, dok su na kontrolnim kabinama postavljeni uređaji za EES sistem. Samo prilikom prvog ulaska registruju se biometrijski podaci, svaki naredni put obavlja se verifikacija. Cilj novog sistema, kako je ranije rečeno povećanje bezbednosti i preciznija kontrola boravka stranaca u zemljama EU.