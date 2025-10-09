Za povraćaj akcize na gorivo 89 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja saopštila je da je uspešno završena obrada zahteva koje su poljoprivredni proizvođači podneli tokom 2025. godine za povraćaj akcize na gorivo, na osnovu računa izdatih krajem 2024. godine. U ovoj fazi postupka doneto je 8.839 rešenja o refundaciji, ukupne vrednosti 89 miliona dinara, a sva su korisnicima dostavljena putem portala eUprava.

Iz Ministarstva apeluju na poljoprivrednike da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava kako bi preuzeli rešenja. Nakon prihvatanja rešenja i saglasnosti sa iznosom, potrebno je da se korisnici odreknu prava na žalbu u sistemu eAgrar, čime rešenja postaju pravosnažna i izvršna. Time se omogućava brža isplata sredstava na račune registrovane u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Uprava za agrarna plaćanja nastavlja da obrađuje preostale zahteve, kako bi sva gazdinstva što pre dobila pripadajuću podršku. Na ovaj način država potvrđuje posvećenost obezbeđivanju brze, efikasne i transparentne isplate podsticaja poljoprivrednicima širom Srbije.