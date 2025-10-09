Rezultati utakmice Prve lige Vojvodine (Video)

Kompletirani su rezultati trećeg takmičarskog vikenda u Prvoj rukometnoj ligi Vojvodine, utakmicom u Mokrinu. Žabaljski ŽSK je odneo važnu pobedu u toj utakmici. Rezultati utakmica 3. kola:
JABUKA – PUTINCI 25 : 19
JEDINSTVO NOVI BEČEJ – MLADOST TSK 26 : 33
VOJVODA STEPA SRPSKA CRNJA – HERCEGOVINA 34 : 26
CRVENA ZVEZDA MOKRIN – ŽSK 1955 31 : 36
METALAC FUTOG – BANATSKI KARLOVAC 18 : 20
RA DINAMO PANČEVO – RADNIČKI 1958 26 : 25
Ekipa Halas Jožefa iz Ade su sa pobedom u Srpskoj Crnji započeli novu sezonu u Prvoj ligi Vojvodine. U Petrovaradinu remi. Rezultati utakmica 2. kola:
TEMERIN 2 – SLOVEN 30 : 30
PANČEVO – KIKINDA 28 : 15
PETROVARADIN – KRULE 30 : 30
MLADOST SRPSKA CRNJA – HALAS JOŽEF 22 : 23
U OVOM KOLU SLOBODNA JE EKIPA JADRAN FEKETIĆ
(Redakcija)