Rezultati utakmica 3. kola Super “B” lige (Video)

Duel dva bivša rukometna superligaša, Kolubare i Obilića je dobio klub iz Lazarevca za sada usamljeno mesto lidera na tabeli Super „B“ lige. Rezultati utakmica 3.kola:

VRBAS – LAVOVI 19 : 26 
LAVOVI BP BAČKA PALANKA – VOŽDOVAC 2012 31 : 28 
POTISJE PLETEKS ADA – CRVENKA JAFFA 21 : 17 
SLAVIJA NOVI SAD – SPARTAK 40 : 33 
KOLUBARA LAZAREVAC – OBILIĆ 29 : 26 
SIVAC 69 – INĐIJA 39 : 32

Rukometašice Vojvodine su upisale treću pobedu od starta takmičenja u Super „B“ ligi. Derbi meč u Kragujevcu dobila ekipa Radničkog. Rezultati utakmica 3.kola:

TOPLIČANIN PROKUPLJE – PRIJEPOLJE 40 : 28
VOJVODINA NOVI SAD – JUNIOR 37 : 27 
SPARTAK DEBELJAČA – MLADI RADNIK 25 : 19 
ZEJEČAR 1949 – SREM 25 : 35 
SDP RADNIČKI KRAGUJEVAC – LOZNICA GRAD 32 : 28 
U OVOM KOLU SLOBODNA JE EKIPA RADNIČKI BEOGRAD

