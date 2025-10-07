Odlazak poslednjeg sremskog partizana (Foto/Video)

U Šidu je danas sahranjen poslednji sremski partizan Gavra Vinčić, čovek čiji je život bio svedočanstvo jednog vremena, jedne borbe I jedne ideje. Uz zvuke pleh muzike, što je bila njegova želja ispraćen je na večni počinak uz prisustvo porodice, brojnih prijatelja…

Rođen je 16. jula 1926. godine u Molovinu. Gavra je rano upoznao surovost vremena u kome je odrastao. Leto 1942. godine, kada su ustaške jedinice počinile zločine nad stanovnicima njegovog rodnog kraja, zauvek mu je ostalo urezano u sećanje. Gotovo dečak, stupio je u redove partizanskog pokreta otpora. Bio je i dva puta teško ranjavan. Učestvovao je u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije od fašizma.

U poznim godinama života, često bi govorio o prošlosti ne sa gorčinom, već sa ponosom. Govorio je o saborcima, o danima borbe, o mladosti koja je bila stavljena u službu slobode.

Za svoje zasluge, odlikovan je brojnim ratnim i mirnodopskim priznanjima. Ispraćen je sa rečima, da će njegovo ime ostati među onima koji su u najtežim vremenima stali na pravu stranu istorije i koji su u miru umeli da čuvaju ono što su u ratu izborili I da čovek ostaje živ sve dok se njegovo ime izgovara sa poštovanjem i ljubavlju.