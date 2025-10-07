Izabrani finalisti 19. “Mini-tini festa” – veliko finale u KarlovčIću 24. oktobra

preuzeta fotografija

Nakon tromesečnih audicija u školama širom Pećinačke opštine, odabrani su finalisti koji će se takmičiti na 19. izdanju dečjeg muzičkog festivala „Mini-tini fest”, koji se i ove godine održava pod sloganom „Deca će pobediti”, saopštili su iz Kulturnog centra u Pećincima. Stručni žiri festivala, u organizaciji Kulturnog centra „Pećinci”, izabrao je ukupno 18 najuspešnijih mladih pevača koji su stekli pravo nastupa u finalnom programu. Završno festivalsko veče biće održano u petak, 24. oktobra, u sali Doma kulture u Karlovčiću , s početkom u 18 časova. Pored takmičarskog programa, festival će ponuditi i brojna iznenađenja za publiku, kao i vredne nagrade za najbolje izvođače i pobedničku školu.