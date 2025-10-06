Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
DINAMO 1945 PANČEVO – MLADOST BAČKI JARAK (1-2)
SLOGA ČONOPLJA – INĐIJA (1-1)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK VRBAS (1-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – GFK SLOVEN RUMA (0-0)
NAFTAGAS ELEMIR – HAJDUK DIVOŠ (0-3)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – VETERNIK (1-0)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – MLADOST OMOLJICA (2-0)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – OFK KIKINDA (5-1)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
SLOGA TEMERIN – TSK TEMERIN (5-0)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – ŠUMAR OGAR (3-2)
BORAC ŠAJKAŠ – INDEX NOVI SAD (1-2)
PODUNAVAC BELEGIŠ – LSK LAĆARAK (1-0)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – RADNIČKI 1910 ŠID (8-1)
JADRAN GOLUBINCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (3-0)
DUNAV STARI BANOVCI – HAJDUK BEŠKA (0-1)
JEDINSTVO RUMENKA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (0-0)
SREMSKA LIGA, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
1. MAJ RUMA – KAMENI AŠANJA (2-0)
NAPREDAK POPINCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (2-0)
LJUKOVO – PARTIZAN VITOJEVCI (3-1)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SLOGA VOGANJ (1-2)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – POLET NOVI KARLOVCI (1-3)
ČSK ČORTANOVCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (2-1)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – JEDINSTVO RUMA (1-1)
BORAC 1925 MARTINCI – SREMAC VOJKA (1-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
GRANIČAR OBREŽ – PLANINAC RIVICA (2-1)
CAR UROŠ JAZAK – JEDINSTVO PLATIČEVO (2-2)
SREMAC DOBRINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (4-5)
SLOGA MARADIK – POLET NIKINCI (0-2)
OFK BRESTAČ – MLADOST BUĐANOVCI (3-0)
KUPINOVO – HRTKOVCI (0-0)
KRUŠEDOL – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2-3)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – GRANIČAR JAMENA (2-1)
OFK BOSUT – GRANIČAR ADAŠEVCI (3-4)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR KUZMIN (3-0)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (4-1)
NAPREDAK VAŠICA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (0-3)
BORAC RADENKOVIĆ – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-6)
JEDINSTVO MOROVIĆ – FRUŠKA GORA RUMA (2-8)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
BORAC KLENAK – NAPREDAK ŽARKOVAC (0-7)
JEDINSTVO KRALJEVCI – PSK PUTINCI (6-0)
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – BORAC STEJANOVCI (0-6)
DONJI PETROVCI – GRANIČAR GRABOVCI (3-1)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
SREMAC DEČ – DUNAV NOVI SLANKAMEN (2-1)
RUDAR VRDNIK – SLOVEN SIBAČ (0-3)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VITEZ SUBOTIŠTE (3-1)
SLOGA KRNJEŠEVCI – VOJVODINA NERADIN (6-1)
SU ROMA SREM SURDUK – BORAC JARKOVCI (3-4)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: LOVAC KARLOVČIĆ
GFL SREMSKA MITROVICA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SLOGA ČALMA – PLANINAC LEŽIMIR (2-1)
SREMAC JARAK – SLOBODA ŠAŠINCI (2-5)
BORAC VELIKI RADINCI – MITROS SREMSKA MITROVICA (2-5)
BSK BEŠENOVO – OFK SPARTA GRGUREVCI (1-3)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 5. KOLO (16 ČASOVA):
OMLADINAC BATROVCI – JEDNOTA ŠID (1-1)
BORAC ILINCI – OFK BAČINCI (4-4)
SREMAC BERKASOVO – SINĐELIĆ GIBARAC (0-3)
JEDINSTVO LJUBA – OFK BINGULA (3-0)
