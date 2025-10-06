Preminuo poslednji sremski partizan (Video)

Vesti Šid | October 6, 2025

U  99. godini života preminuo je Gavra Vinčić iz Šida

Rođen je rođen 16. jula 1926. godine u Molovinu . Kao mladić priključio se partizanskom pokretu otpora i učestvovao u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije od fašizma.  Bio je istaknuti učesnik antifašističke Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu i svedok ustaških zločina u leto 1942.godine u Molovinu.  Odlikovan je brojnim ratnim I mirnodopskim odlikovanjima.

Sahrana će biti u utorak, 7. oktobra u 13 sati na groblju u Šidu.

