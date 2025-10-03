Raspored fudbalskih utakmica

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 11. KOLO:
PETAK:
RADNIČKI NIŠ – RADNIK SURDULICA
SUBOTA:
NOVI PAZAR – MLADOST LUČANI
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – OFK BEOGRAD
ŽELEZNIČAR PANČEVO – TSC BAČKA TOPOLA
PARTIZAN BEOGRAD – VOJVODINA NOVI SAD
NEDELJA:
ČUKARIČKI BEOGRAD – JAVOR MATIS IVANJICA
IMT BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA
NAPREDAK KRUŠEVAC – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 12. KOLO:
SUBOTA:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – TRAYAL KRUŠEVAC
BORAC 1926 ČAČAK – SMEDEREVO 1924
NEDELJA:
OFK VRŠAC – UŠĆE NOVI BEOGRAD
TEKSTILAC ODŽACI – GFK DUBOČICA LESKOVAC
MAČVA ŠABAC – LOZNICA
KABEL NOVI SAD – FAP PRIBOJ
JEDINSTVO UB – SU DINAMO JUG VRANJE
ZEMUN – VOŽDOVAC BEOGRAD
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
PETAK
DINAMO 1945 PANČEVO – MLADOST BAČKI JARAK SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – INĐIJA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK VRBAS
SLOBODA DONJI TOVARNIK – GFK SLOVEN RUMA
NAFTAGAS ELEMIR – HAJDUK DIVOŠ
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – VETERNIK
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – MLADOST OMOLJICA (11 ČASOVA)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – OFK KIKINDA
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – TSK TEMERIN
RADNIČKI NOVA PAZOVA – ŠUMAR OGAR
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – INDEX NOVI SAD
PODUNAVAC BELEGIŠ – LSK LAĆARAK
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – RADNIČKI 1910 ŠID
JADRAN GOLUBINCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
DUNAV STARI BANOVCI – HAJDUK BEŠKA
JEDINSTVO RUMENKA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
SREMSKA LIGA, 8. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – KAMENI AŠANJA
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
LJUKOVO – PARTIZAN VITOJEVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SLOGA VOGANJ
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – POLET NOVI KARLOVCI
ČSK ČORTANOVCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – JEDINSTVO RUMA
BORAC 1925 MARTINCI – SREMAC VOJKA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – PLANINAC RIVICA
NEDELJA:
CAR UROŠ JAZAK – JEDINSTVO PLATIČEVO
SREMAC DOBRINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
SLOGA MARADIK – POLET NIKINCI
OFK BRESTAČ – MLADOST BUĐANOVCI
KUPINOVO – HRTKOVCI
KRUŠEDOL – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – GRANIČAR JAMENA
NEDELJA:
OFK BOSUT – GRANIČAR ADAŠEVCI
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR KUZMIN
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
NAPREDAK VAŠICA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
BORAC RADENKOVIĆ – SLOGA 1919 ERDEVIK
JEDINSTVO MOROVIĆ – FRUŠKA GORA RUMA
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC KLENAK – NAPREDAK ŽARKOVAC
JEDINSTVO KRALJEVCI – PSK PUTINCI
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – BORAC STEJANOVCI
DONJI PETROVCI – GRANIČAR GRABOVCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC DEČ – DUNAV NOVI SLANKAMEN
RUDAR VRDNIK – SLOVEN SIBAČ
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VITEZ SUBOTIŠTE
SLOGA KRNJEŠEVCI – VOJVODINA NERADIN
SU ROMA SREM SURDUK – BORAC JARKOVCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: LOVAC KARLOVČIĆ
GFL SREMSKA MITROVICA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
SLOGA ČALMA – PLANINAC LEŽIMIR
SREMAC JARAK – SLOBODA ŠAŠINCI
BORAC VELIKI RADINCI – MITROS SREMSKA MITROVICA
BSK BEŠENOVO – OFK SPARTA GRGUREVCI
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 5. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
OMLADINAC BATROVCI – JEDNOTA ŠID
BORAC ILINCI – OFK BAČINCI
SREMAC BERKASOVO – SINĐELIĆ GIBARAC
JEDINSTVO LJUBA – OFK BINGULA