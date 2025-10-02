Privredna komora Vojvodine na sajmu u Madridu (Video)

preuzeta fotografija

Privredna komora Vojvodine , kroz projekat “Promocija trgovine na istoku,” koji sprovodi Međunarodni trgovinski centar, organizovala je zajednički nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na Međunarodnom sajmu Fruit Attraction u Madridu. Predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak, istakao je da Privredna komora Vojvodine na ovaj način želi da omogući pristup privrednicima novim tržištima, naročito onima koji su izvozno orijentisani. Štand Republike Srbije posetila je ambasadorka Republike Srbije u Španiji, N.E. Irena Šarac, i tom prilikom izrazila zadovoljstvo što se Republika Srbija predstavlja na ovom sajmu .