Rezultati utakmica Prve lige Vojvodine u rukometu (Video)

Rezultati Rezultati Rukomet | October 1, 2025

preuzeta fotografija

Rukometaši Putinaca su upisali i drugi vezani poraz na startu nove sezone u Prvoj ligi Vojvodine. Bodove iz Rume je odnela ekipa iz Pančeva.Rezultati utakmica 2.kola:

MLADOST TSK TEMERIN – JABUKA 32 : 23 
ŽSK 1955 ŽABALJ – JEDINSTVO 30 : 25 
BANATSKI KARLOVAC – CRVENA ZVEZDA 38 : 34 
PUTINCI – RA DINAMO 22 : 32 
HERCEGOVINA JAŠA TOMIĆ – METALAC 26 : 38 
RADNIČKI 1958 ŠID – VOJVODA STEPA 27 : 27

U drugom takmičarskom danu premijernog kola Prve lige Vojvodine, rukometašice Pančeva su savladale u Rumi domaći sastav Slovena. Evo svih rezultata utakmica 1.kola:

PETROVARADIN – JADRAN 35 : 27 
KRULE SIVAC – MLADOST 29 : 28 
SLOVEN RUMA – PANČEVO 22 : 23 
HALAS JOŽEF ADA – TEMERIN 2 IGRAJU U SREDU 8. OKTOBRA

SLOBODNA JE EKIPA KIKINDA

Povezane objave

Rezultati 1. kola Druge lige Srbije u košarci (Video)

Rezultati utakmica 2. kola Druge lige Vojvodine u rukometu (Video)

Rezultati 2. kola Super “B” lige u rukometu (Video)