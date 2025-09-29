Održana zlatna svadba za šest bračnih parova

U Rumi je održana zlatna svadba za šest bračnih parova koji su proslavili neverovatnih 50 godina zajedničkog života. U svečanoj atmosferi, u prostorijama opštinskog udruženja penzionera, parovi koji su sudbonosno “da” izgovorili davne 1975. godine ponovo su se našli u centru pažnje, obeležavajući pola veka ljubavi, poverenja i zajedništva . U svečanoj atmosferi, uz mladenačku tortu, muziku i prisustvo matičara, podsetili su se na trenutak kada su izgovorili sudbonosno “da.” Njihova poruka svima bila je jasna. Recept za dug srećan brak krije se u ljubavi, iskrenosti i poverenju, vrednostima koje su ih vodile kroz pola veka zajedničkog života.

Kristina Bojić