Raspored fudbalskih utakmica

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 10. KOLO:
PETAK:
RADNIK SURDULICA – IMT BEOGRAD
SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – RADNIČKI NIŠ
OFK BEOGRAD – PARTIZAN BEOGRAD
VOJVODINA NOVI SAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO
NEDELJA:
TSC BAČKA TOPOLA – NOVI PAZAR
SPARTAK SUBOTICA – NAPREDAK KRUŠEVAC
MLADOST LUČANI – ČUKARIČKI BEOGRAD
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 11. KOLO:
SUBOTA:
LOZNICA – TEKSTILAC ODŽACI
GFK DUBOČICA LESKOVAC – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
TRAYAL KRUŠEVAC – UŠĆE NOVI BEOGRAD
NEDELJA:
ZEMUN – OFK VRŠAC
VOŽDOVAC BEOGRAD – BORAC 1926 ČAČAK
SMEDEREVO 1924 – JEDINSTVO UB
SU DINAMO JUG VRANJE – KABEL NOVI SAD
FAP PRIBOJ – MAČVA ŠABAC
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
OFK KIKINDA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
VETERNIK – DINAMO 1945 PANČEVO
MLADOST BAČKI JARAK – NAFTAGAS ELEMIR
GFK SLOVEN RUMA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
OFK VRBAS – INĐIJA
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOGA ČONOPLJA
HAJDUK DIVOŠ – SLOBODA DONJI TOVARNIK
MLADOST OMOLJICA – JEDINSTVO STARA PAZOVA
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DUNAV STARI BANOVCI
HAJDUK BEŠKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA
ŠUMAR OGAR – JADRAN GOLUBINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – PODUNAVAC BELEGIŠ
NEDELJA:
JEDINSTVO RUMENKA – BORAC ŠAJKAŠ
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – SLOGA TEMERIN
TSK TEMERIN – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
LSK LAĆARAK – INDEX NOVI SAD
SREMSKA LIGA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
PARTIZAN VITOJEVCI – 1. MAJ RUMA
NEDELJA:
BORAC 1925 MARTINCI – NAPREDAK POPINCI
SREMAC VOJKA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
JEDINSTVO RUMA – ČSK ČORTANOVCI
POLET NOVI KARLOVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
SLOGA VOGANJ – LJUKOVO
KAMENI AŠANJA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – SLOGA MARADIK
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – KRUŠEDOL
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KUPINOVO
HRTKOVCI – OFK BRESTAČ
POLET NIKINCI – SREMAC DOBRINCI
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – GRANIČAR OBREŽ
PLANINAC RIVICA – CAR UROŠ JAZAK
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – NAPREDAK VAŠICA
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ
FRUŠKA GORA RUMA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
GRANIČAR JAMENA – BORAC RADENKOVIĆ
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
GRANIČAR KUZMIN – OFK BOSUT
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 5. KOLO (14 ČASOVA):
NEDELJA:
PSK PUTINCI – BORAC KLENAK
NAPREDAK ŽARKOVAC – DONJI PETROVCI
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 5. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC JARKOVCI – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VOJVODINA NERADIN – SREMAC DEČ
VITEZ SUBOTIŠTE – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – SU ROMA SREM SURDUK
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SLOGA KRNJEŠEVCI
GFL SREMSKA MITROVICA, 4. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SREMAC JARAK
NEDELJA:
SLOBODA ŠAŠINCI – SLOGA ČALMA
PLANINAC LEŽIMIR – BSK BEŠENOVO
OFK SPARTA GRGUREVCI – BORAC VELIKI RADINCI
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 4. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – JEDINSTVO LJUBA
OFK BINGULA – SREMAC BERKASOVO
SINĐELIĆ GIBARAC – BORAC ILINCI
OFK BAČINCI – OMLADINAC BATROVCI
(Redakcija)