Raspored fudbalskih utakmica

Vesti Sport Fudbal | September 26, 2025

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 10. KOLO:

PETAK:
RADNIK SURDULICA – IMT BEOGRAD

SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – RADNIČKI NIŠ 
OFK BEOGRAD – PARTIZAN BEOGRAD
VOJVODINA NOVI SAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO

NEDELJA:
TSC BAČKA TOPOLA – NOVI PAZAR 
SPARTAK SUBOTICA – NAPREDAK KRUŠEVAC
MLADOST LUČANI – ČUKARIČKI BEOGRAD
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 11. KOLO:

SUBOTA:
LOZNICA – TEKSTILAC ODŽACI 
GFK DUBOČICA LESKOVAC – RFK GRAFIČAR BEOGRAD 
TRAYAL KRUŠEVAC – UŠĆE NOVI BEOGRAD

NEDELJA:
ZEMUN – OFK VRŠAC 
VOŽDOVAC BEOGRAD – BORAC 1926 ČAČAK 
SMEDEREVO 1924 – JEDINSTVO UB
SU DINAMO JUG VRANJE – KABEL NOVI SAD
FAP PRIBOJ – MAČVA ŠABAC

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
OFK KIKINDA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
VETERNIK – DINAMO 1945 PANČEVO
MLADOST BAČKI JARAK – NAFTAGAS ELEMIR
GFK SLOVEN RUMA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
OFK VRBAS – INĐIJA

NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOGA ČONOPLJA
HAJDUK DIVOŠ – SLOBODA DONJI TOVARNIK
MLADOST OMOLJICA – JEDINSTVO STARA PAZOVA

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DUNAV STARI BANOVCI 
HAJDUK BEŠKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA
ŠUMAR OGAR – JADRAN GOLUBINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – PODUNAVAC BELEGIŠ

NEDELJA:
JEDINSTVO RUMENKA – BORAC ŠAJKAŠ
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – SLOGA TEMERIN
TSK TEMERIN – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
LSK LAĆARAK – INDEX NOVI SAD

SREMSKA LIGA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
PARTIZAN VITOJEVCI – 1. MAJ RUMA 

NEDELJA:
BORAC 1925 MARTINCI – NAPREDAK POPINCI
SREMAC VOJKA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
JEDINSTVO RUMA – ČSK ČORTANOVCI 
POLET NOVI KARLOVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
SLOGA VOGANJ – LJUKOVO 
KAMENI AŠANJA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – SLOGA MARADIK

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – KRUŠEDOL 
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KUPINOVO 
HRTKOVCI – OFK BRESTAČ
POLET NIKINCI – SREMAC DOBRINCI
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – GRANIČAR OBREŽ
PLANINAC RIVICA – CAR UROŠ JAZAK

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – NAPREDAK VAŠICA

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ
FRUŠKA GORA RUMA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
GRANIČAR JAMENA – BORAC RADENKOVIĆ
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM 
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKOGORAC MANĐELOS 
GRANIČAR KUZMIN – OFK BOSUT

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 5. KOLO (14 ČASOVA):

NEDELJA:
PSK PUTINCI – BORAC KLENAK
NAPREDAK ŽARKOVAC – DONJI PETROVCI 
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 5. KOLO (15.30 ČASOVA):

NEDELJA:
BORAC JARKOVCI – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VOJVODINA NERADIN – SREMAC DEČ
VITEZ SUBOTIŠTE – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – SU ROMA SREM SURDUK

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SLOGA KRNJEŠEVCI

GFL SREMSKA MITROVICA, 4. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SREMAC JARAK

NEDELJA:
SLOBODA ŠAŠINCI – SLOGA ČALMA
PLANINAC LEŽIMIR – BSK BEŠENOVO
OFK SPARTA GRGUREVCI – BORAC VELIKI RADINCI

OPŠTINSKA LIGA ŠID, 4. KOLO (16 ČASOVA):

NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – JEDINSTVO LJUBA
OFK BINGULA – SREMAC BERKASOVO
SINĐELIĆ GIBARAC – BORAC ILINCI
OFK BAČINCI – OMLADINAC BATROVCI

(Redakcija)

