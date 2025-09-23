Startovala Super “B” liga u rukometu

Startovala je nova rukometna sezona u Super „B“ ligi Srbije grupa Sever-Centar. Slavija poražena u novom društvu.

Rezultati utakmica 1.kola:

Potisje Pleteks Ada – Voždovac 2012 Beograd 34 : 24

Kolubara Lazarevac – Inđija 31 : 27

Slavija Novi Sad – Vrbas 31 : 37

Obilić Beograd – Crvenka Jaffa 25 : 23

Lavovi BP Bačka Palanka – Spartak 25 : 24

Sivac 69 – Lavovi : utorak 20 h

U ovom vikendu su odigrane dve startne utakmice nove sezone Super „B“ lige u konkurenciji rukometašica.

Rezultati utakmica 1.kola

Vojvodina Novi Sad – Srem 35 : 24

Zaječar 1949 – Radnički 12 : 23

Spartak Debeljača – Loznica : utorak 19 h

Junior Beograd – Prijepolje : sreda 16,30h

Topličanin Prokuplje – Mladi Radnik : sreda 20 h

U ovom kolu slobodna je ekipa SDP Radnički