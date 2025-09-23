Startovala Super “B” liga u rukometu

Startovala je nova rukometna sezona u Super „B“ ligi Srbije grupa Sever-Centar. Slavija poražena u novom društvu.
Potisje Pleteks Ada – Voždovac 2012 Beograd 34 : 24
Kolubara Lazarevac – Inđija 31 : 27
Slavija Novi Sad – Vrbas 31 : 37
Obilić Beograd – Crvenka Jaffa 25 : 23
Lavovi BP Bačka Palanka – Spartak 25 : 24
Sivac 69 – Lavovi : utorak 20 h
U ovom vikendu su odigrane dve startne utakmice nove sezone Super „B“ lige u konkurenciji rukometašica.
Vojvodina Novi Sad – Srem 35 : 24
Zaječar 1949 – Radnički 12 : 23
Spartak Debeljača – Loznica : utorak 19 h
Junior Beograd – Prijepolje : sreda 16,30h
Topličanin Prokuplje – Mladi Radnik : sreda 20 h
U ovom kolu slobodna je ekipa SDP Radnički