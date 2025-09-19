Raspored fudbalskih utakmica

Vesti Sport Fudbal | September 19, 2025

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 9. KOLO:

PETAK:
NAPREDAK KRUŠEVAC – RADNIK SURDULICA 

SUBOTA:
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – SPARTAK SUBOTICA
NOVI PAZAR – VOJVODINA NOVI SAD
PARTIZAN BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
ŽELEZNIČAR PANČEVO – OFK BEOGRAD 

NEDELJA:
IMT BEOGRAD – RADNIČKI NIŠ
ČUKARIČKI BEOGRAD – TSC BAČKA TOPOLA 
MLADOST LUČANI – JAVOR MATIS IVANJICA

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 9. KOLO:

PETAK:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – TRAYAL KRUŠEVAC
LOZNICA – UŠĆE NOVI BEOGRAD 

SUBOTA:
ZEMUN – JEDINSTVO UB
VOŽDOVAC BEOGRAD – KABEL NOVI SAD
SMEDEREVO 1924 – MAČVA ŠABAC
SU DINAMO JUG VRANJE – TEKSTILAC ODŽACI 
FAP PRIBOJ – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
BORAC 1926 ČAČAK – OFK VRŠAC

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 6. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK VRBAS 
INĐIJA – MLADOST OMOLJICA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – GFK SLOVEN RUMA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – MLADOST BAČKI JARAK
NAFTAGAS ELEMIR – VETERNIK 
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK KIKINDA 
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – ŽELEZNIČAR INĐIJA

NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – HAJDUK DIVOŠ

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 6. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – RADNIČKI 1910 ŠID
SLOGA TEMERIN – ŠUMAR OGAR
RADNIČKI NOVA PAZOVA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
DUNAV STARI BANOVCI – JEDINSTVO RUMENKA

NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – LSK LAĆARAK 
PODUNAVAC BELEGIŠ – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI 
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA

SREMSKA LIGA, 6. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
1. MAJ RUMA – SLOGA VOGANJNEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – KAMENI AŠANJA 
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – PARTIZAN VITOJEVCI
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – JEDINSTVO RUMA
ČSK ČORTANOVCI – SREMAC VOJKA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – BORAC 1925 MARTINCI

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – POLET NIKINCINEDELJA:
PLANINAC RIVICA – JEDINSTVO PLATIČEVO
CAR UROŠ JAZAK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
SREMAC DOBRINCI – MLADOST BUĐANOVCI
SLOGA MARADIK – HRTKOVCI 
OFK BRESTAČ – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
KUPINOVO – KRUŠEDOL

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKA GORA RUMA

NEDELJA:
GRANIČAR KUZMIN – GRANIČAR ADAŠEVCI 
OFK BOSUT – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – SLOGA 1919 ERDEVIK
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR JAMENA
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 4. KOLO (16 ČASOVA):

NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – GRANIČAR GRABOVCI
BORAC KLENAK – JEDINSTVO KRALJEVCI
BORAC STEJANOVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
DONJI PETROVCI – PSK PUTINCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 4. KOLO (16 ČASOVA):

NEDELJA:
LOVAC KARLOVČIĆ – SLOVEN SIBAČ
SREMAC DEČ – SLOGA KRNJEŠEVCI
SU ROMA SREM SURDUK – VITEZ SUBOTIŠTE
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VOJVODINA NERADIN
RUDAR VRDNIK – DUNAV NOVI SLANKAMEN

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: BORAC JARKOVCI

GFL SREMSKA MITROVICA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
BORAC VELIKI RADINCI – BSK BEŠENOVO
SLOGA ČALMA – MITROS SREMSKA MITROVICA
SREMAC JARAK – OFK SPARTA GRGUREVCI
SLOBODA ŠAŠINCI – PLANINAC LEŽIMIR

OPŠTINSKA LIGA ŠID, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
OFK BAČINCI – JEDNOTA ŠID
OMLADINAC BATROVCI – SINĐELIĆ GIBARAC
BORAC ILINCI – OFK BINGULA 
SREMAC BERKASOVO – JEDINSTVO LJUBA

