Raspored fudbalskih utakmica

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 9. KOLO:
PETAK:
NAPREDAK KRUŠEVAC – RADNIK SURDULICA
SUBOTA:
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – SPARTAK SUBOTICA
NOVI PAZAR – VOJVODINA NOVI SAD
PARTIZAN BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
ŽELEZNIČAR PANČEVO – OFK BEOGRAD
NEDELJA:
IMT BEOGRAD – RADNIČKI NIŠ
ČUKARIČKI BEOGRAD – TSC BAČKA TOPOLA
MLADOST LUČANI – JAVOR MATIS IVANJICA
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 9. KOLO:
PETAK:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – TRAYAL KRUŠEVAC
LOZNICA – UŠĆE NOVI BEOGRAD
SUBOTA:
ZEMUN – JEDINSTVO UB
VOŽDOVAC BEOGRAD – KABEL NOVI SAD
SMEDEREVO 1924 – MAČVA ŠABAC
SU DINAMO JUG VRANJE – TEKSTILAC ODŽACI
FAP PRIBOJ – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
BORAC 1926 ČAČAK – OFK VRŠAC
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 6. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK VRBAS
INĐIJA – MLADOST OMOLJICA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – GFK SLOVEN RUMA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – MLADOST BAČKI JARAK
NAFTAGAS ELEMIR – VETERNIK
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK KIKINDA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – ŽELEZNIČAR INĐIJA
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – HAJDUK DIVOŠ
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 6. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – RADNIČKI 1910 ŠID
SLOGA TEMERIN – ŠUMAR OGAR
RADNIČKI NOVA PAZOVA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
DUNAV STARI BANOVCI – JEDINSTVO RUMENKA
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – LSK LAĆARAK
PODUNAVAC BELEGIŠ – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA
SREMSKA LIGA, 6. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – SLOGA VOGANJNEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – KAMENI AŠANJA
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – PARTIZAN VITOJEVCI
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – JEDINSTVO RUMA
ČSK ČORTANOVCI – SREMAC VOJKA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – BORAC 1925 MARTINCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – POLET NIKINCINEDELJA:
PLANINAC RIVICA – JEDINSTVO PLATIČEVO
CAR UROŠ JAZAK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
SREMAC DOBRINCI – MLADOST BUĐANOVCI
SLOGA MARADIK – HRTKOVCI
OFK BRESTAČ – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
KUPINOVO – KRUŠEDOL
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKA GORA RUMA
NEDELJA:
GRANIČAR KUZMIN – GRANIČAR ADAŠEVCI
OFK BOSUT – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – SLOGA 1919 ERDEVIK
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR JAMENA
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 4. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – GRANIČAR GRABOVCI
BORAC KLENAK – JEDINSTVO KRALJEVCI
BORAC STEJANOVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
DONJI PETROVCI – PSK PUTINCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 4. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
LOVAC KARLOVČIĆ – SLOVEN SIBAČ
SREMAC DEČ – SLOGA KRNJEŠEVCI
SU ROMA SREM SURDUK – VITEZ SUBOTIŠTE
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VOJVODINA NERADIN
RUDAR VRDNIK – DUNAV NOVI SLANKAMEN
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: BORAC JARKOVCI
GFL SREMSKA MITROVICA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC VELIKI RADINCI – BSK BEŠENOVO
SLOGA ČALMA – MITROS SREMSKA MITROVICA
SREMAC JARAK – OFK SPARTA GRGUREVCI
SLOBODA ŠAŠINCI – PLANINAC LEŽIMIR
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
OFK BAČINCI – JEDNOTA ŠID
OMLADINAC BATROVCI – SINĐELIĆ GIBARAC
BORAC ILINCI – OFK BINGULA
SREMAC BERKASOVO – JEDINSTVO LJUBA
