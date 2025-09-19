Predsednica Pokrajinske vlade u obilasku muzeja “Ilijanum” i šidske Gimnazije (Foto/Video)

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković tokom posete Opštini Šid obišla je Muzej naivne umetnosti “Ilijanum” I Gimnaziju “Sava Šumanović”. U proteklom periodu u tim objektima izvedeni su radovi koje su finansirani sa viših nivoa vlasti. Najveći deo sredstvata obezbeđen je iz vojvođanske kase.

“Zaista sam impresionirana time što sam danas videla. Projekat u Muzeju smo započeli još u vreme dok sam bila ministar kulture” rekla je Gojković I dodala da bi volela da svi građani imaju priliku da posete ovaj jedinstven Muzej u kome su izložena dela Ilije Bašičevića Bosilja I koji je njegod svojevrstan legat. Najavila je i da se razmišlja o proširenju muzejske zgrade.

Za Šiđane ulaganja sa viših nivoa vlasti su značajna, i pokrajina i republika pomažu najzapadniju sremsku opštinu sa ciljem da se standard života svih građana u tom kraju podigne na viši nivo, ocenio je narodni poslanik Dejan Bulatović koji je dočekao predsednicu Gojković i sa njom obišao završene investicije.

Izvedene investicije su zapravo priprema Opštine Šid za EXPO 2027, veliku sajamsku manifestaciju od koje će benefite imati opštine koje su blizu I koje su dobro povezane sa glavnim gradom, rečeno je na kraju posete.

Aleksandar Krkobabić