AK “Sirmium” u Smederevu osvojio osam medalja (Foto/Video)

preuzeta fotografija

Na mitingu Trofej Smederevske tvrđave u subotu, naš klub imao je jedanaest takmičara, od toga smo osvojili osam medalja.

Zlatne medalje osvojio je Vukašin Blagojević u skoku u dalj, Mila Mimić na 50 m prepone i Matija Radošević na 50 m prepone.

Srebrne medalje osvojile su Jana Pavlović na 60 m i Mirka Sivac u bacanju vorteksa. Do bronzane medalje došli su Vukan Mimić u skoku u dalj, Gavrilo Džever na 50 m prepone i Una Džever na 200 m .

Takmičili su još i Tanja Marković na 200 m , Aleksej Miljanović na 50 m prepone i Luka Mimić na 60 m .

Treneri Goran Pavlović i Nina Džever su vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima, borbenošću i prijateljstvom koje vlada među njihovom decom. Nažalost, nekim takmičarima je falilo malo sportske sreće, ali idemo dalje, spremamo se za naredna takmičenja.

preuzeta fotografija preuzeta fotografija preuzeta fotografija preuzeta fotografija preuzeta fotografija

U vikendu za nama u Kraljevu, održano je Prvenstvo Srbije u višebojima. Atletski klub Sirmium je imao jednog predstavnika, Tubića Ognjena, i to u najmlađoj kategoriji, mlađih pionira (U14).

Iako se desio peh u zagrevanju, gde je došlo do povrede i pojavljivanja bola u zadnjoj loži , mladi Tubić je stisnuo zube i hrabro se borio do kraja.

Nakon trke na 60 m i skoka u dalj, nije bio po broju osvojenih bodova među tri najbolja, ali je onda došlo vreme za bacanje kugle, gde je ubedljivo poveo , što mu je donelo bronzanu medalju u ukupnom plasmanu.

Trener Macanović izjavljuje da usled nepredviđenih okolnosti i povrede zbog koje bi mnogi odustali od takmičenja, moramo biti zadovoljni bronzom, iako smo težili još većem uspehu. Uz Ognjena na takmičenju bila je Vanja Milanović, najmlađi trener u AK Sirmium, do nedavna aktivna atletičarka, a sada trener u klubu, koja u međuvremenu stiče licencu atletskog trenera, a uporedo veoma uspešno radi kao fitnes trener u svom fitnes studiju FIT QUEENS.

preuzeta fotografija preuzeta fotografija

Slobodan Macanović