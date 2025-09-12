Raspored utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 8. KOLO:
SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – IMT BEOGRAD
RADNIČKI NIŠ – NAPREDAK KRUŠEVAC
RADNIK SURDULICA – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC
SPARTAK SUBOTICA – PARTIZAN BEOGRAD
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO
OFK BEOGRAD – NOVI PAZAR
VOJVODINA NOVI SAD – ČUKARIČKI BEOGRAD
TSC BAČKA TOPOLA – MLADOST LUČANI
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 8. KOLO:
PETAK:
OFK VRŠAC – GFK DUBOČICA LESKOVAC
UŠĆE NOVI BEOGRAD – FAP PRIBOJSUBOTA:
TRAYAL KRUŠEVAC – LOZNICA
MAČVA ŠABAC – VOŽDOVAC BEOGRAD
NEDELJA:
TEKSTILAC ODŽACI – SMEDEREVO 1924
KABEL NOVI SAD – ZEMUN
JEDINSTVO UB – BORAC 1926 ČAČAK
PONEDELJAK:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – SU DINAMO JUG VRANJE
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – SLOGA ČONOPLJA
OFK KIKINDA – NAFTAGAS ELEMIR
VETERNIK – SLOBODA DONJI TOVARNIK
MLADOST BAČKI JARAK – OMLADINAC NOVI BANOVCI
GFK SLOVEN RUMA – INĐIJA
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – DINAMO 1945 PANČEVO
HAJDUK DIVOŠ – JEDINSTVO STARA PAZOVA
MLADOST OMOLJICA – OFK VRBAS
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – JADRAN GOLUBINCI
HAJDUK BEŠKA – SLOGA TEMERIN
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – LSK LAĆARAK
NEDELJA:
DUNAV STARI BANOVCI – BORAC ŠAJKAŠ
JEDINSTVO RUMENKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – PODUNAVAC BELEGIŠ
TSK TEMERIN – INDEX NOVI SAD
SREMSKA LIGA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – LJUKOVO
PARTIZAN VITOJEVCI – KAMENI AŠANJA
NEDELJA:
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – NAPREDAK POPINCI
BORAC 1925 MARTINCI – ČSK ČORTANOVCI
SREMAC VOJKA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
JEDINSTVO RUMA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
POLET NOVI KARLOVCI – 1. MAJ RUMA
SLOGA VOGANJ – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 4. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – GRANIČAR OBREŽ
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – KUPINOVO
KRUŠEDOL – OFK BRESTAČ
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – SLOGA MARADIK
HRTKOVCI – SREMAC DOBRINCI
POLET NIKINCI – CAR UROŠ JAZAK
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – PLANINAC RIVICA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 4. KOLO (16 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
JEDINSTVO MOROVIĆ – BORAC RADENKOVIĆ
FRUŠKA GORA RUMA – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR JAMENA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BOSUT
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR KUZMIN
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 3. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK ŽARKOVAC – GRANIČAR GRABOVCI
PSK PUTINCI – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – DONJI PETROVCI
BORAC KLENAK – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 3. KOLO (16 ČASOVA):
NEDELJA:
SLOGA KRNJEŠEVCI – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VOJVODINA NERADIN – RUDAR VRDNIK
VITEZ SUBOTIŠTE – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SU ROMA SREM SURDUK
SLOVEN SIBAČ – BORAC JARKOVCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SREMAC DEČ
GFL SREMSKA MITROVICA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SLOBODA ŠAŠINCI
NEDELJA:
BSK BEŠENOVO – SREMAC JARAK
PLANINAC LEŽIMIR – BORAC VELIKI RADINCI
OFK SPARTA GRGUREVCI – SLOGA ĆALMA
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – SREMAC BERKASOVO
JEDINSTVO LJUBA – BORAC ILINCI
OFK BINGULA – OMLADINAC BATROVCI
SINĐELIĆ GIBARAC – OFK BAČINCI