Raspored utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 8. KOLO:

SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – IMT BEOGRAD 
RADNIČKI NIŠ – NAPREDAK KRUŠEVAC 
RADNIK SURDULICA – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC 
SPARTAK SUBOTICA – PARTIZAN BEOGRAD
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO 
OFK BEOGRAD – NOVI PAZAR 
VOJVODINA NOVI SAD – ČUKARIČKI BEOGRAD
TSC BAČKA TOPOLA – MLADOST LUČANI

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 8. KOLO:

PETAK:
OFK VRŠAC – GFK DUBOČICA LESKOVAC
UŠĆE NOVI BEOGRAD – FAP PRIBOJSUBOTA:
TRAYAL KRUŠEVAC – LOZNICA 
MAČVA ŠABAC – VOŽDOVAC BEOGRAD

NEDELJA:
TEKSTILAC ODŽACI – SMEDEREVO 1924 
KABEL NOVI SAD – ZEMUN 
JEDINSTVO UB – BORAC 1926 ČAČAK

PONEDELJAK:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – SU DINAMO JUG VRANJE

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – SLOGA ČONOPLJA
OFK KIKINDA – NAFTAGAS ELEMIR
VETERNIK – SLOBODA DONJI TOVARNIK 
MLADOST BAČKI JARAK – OMLADINAC NOVI BANOVCI 
GFK SLOVEN RUMA – INĐIJA

NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – DINAMO 1945 PANČEVO
HAJDUK DIVOŠ – JEDINSTVO STARA PAZOVA 
MLADOST OMOLJICA – OFK VRBAS

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – JADRAN GOLUBINCI
HAJDUK BEŠKA – SLOGA TEMERIN
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – LSK LAĆARAK

NEDELJA:
DUNAV STARI BANOVCI – BORAC ŠAJKAŠ 
JEDINSTVO RUMENKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA 
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – PODUNAVAC BELEGIŠ 
TSK TEMERIN – INDEX NOVI SAD

SREMSKA LIGA, 5. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – LJUKOVO 
PARTIZAN VITOJEVCI – KAMENI AŠANJA

NEDELJA:
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – NAPREDAK POPINCI
BORAC 1925 MARTINCI – ČSK ČORTANOVCI 
SREMAC VOJKA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
JEDINSTVO RUMA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
POLET NOVI KARLOVCI – 1. MAJ RUMA 
SLOGA VOGANJ – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 4. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – GRANIČAR OBREŽ

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – KUPINOVO 
KRUŠEDOL – OFK BRESTAČ 
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – SLOGA MARADIK
HRTKOVCI – SREMAC DOBRINCI
POLET NIKINCI – CAR UROŠ JAZAK
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – PLANINAC RIVICA

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 4. KOLO (16 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKOGORAC MANĐELOS

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
JEDINSTVO MOROVIĆ – BORAC RADENKOVIĆ
FRUŠKA GORA RUMA – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR JAMENA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BOSUT 
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR KUZMIN

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 3. KOLO (15 ČASOVA):

NEDELJA:
NAPREDAK ŽARKOVAC – GRANIČAR GRABOVCI 
PSK PUTINCI – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – DONJI PETROVCI 
BORAC KLENAK – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 3. KOLO (16 ČASOVA):

NEDELJA:
SLOGA KRNJEŠEVCI – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VOJVODINA NERADIN – RUDAR VRDNIK
VITEZ SUBOTIŠTE – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SU ROMA SREM SURDUK
SLOVEN SIBAČ – BORAC JARKOVCI

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SREMAC DEČ

GFL SREMSKA MITROVICA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SLOBODA ŠAŠINCI

NEDELJA:
BSK BEŠENOVO – SREMAC JARAK
PLANINAC LEŽIMIR – BORAC VELIKI RADINCI
OFK SPARTA GRGUREVCI – SLOGA ĆALMA

OPŠTINSKA LIGA ŠID, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – SREMAC BERKASOVO
JEDINSTVO LJUBA – BORAC ILINCI
OFK BINGULA – OMLADINAC BATROVCI
SINĐELIĆ GIBARAC – OFK BAČINCI

