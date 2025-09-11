Afrička kuga svinja u Bosutu

preuzeta fotografija

Potvrđeni su novi slučajevi Afričke kuge svinja u Sremskoj Mitrovici. Bolest je otkrivena u tri domaćinstva u Bosutu. Eutanazirano je oko 50 svinja. Ukoliko vremenske prilike dozvole za petak je planirana kompletna dezinfekcija gazdinstava u kojima je otkrivena bolest, potvrdio je za Sremsku tv Radosav Panić, načelnik za poljoprivredu u Gradskoj upravi. Podsećamo, početkom avgusta kuga je ispraznila obore u više gazdinstava u Radenkoviću. Nadležne službe koje su uključene u suzbijanje zaraznih bolesti sprovode sve mere u skladu sa zakonom, a veterinarske inspekcije su prisutne na terenu.