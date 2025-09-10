Sve ekonomske mere Vlade usmerene na bolji standard građana

preuzeta fotografija

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali najavio je da će na sednici Vlade 11. septembra biti doneta odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 10,1 odsto, što znači da će od 1. januara 2026. godine ona iznositi 64.554 dinara ili 551 evro. Ministar Mali je, nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta u Palati Srbija, naglasio da je to redovno povećanje minimalne zarade koje će uslediti nakon vanrednog povećanja od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 evra. Mali je rekao da je ta odluka deo obećanja koje je ranije dato građanima Srbije i najavio da će do kraja 2027. godine, odnosno početkom 2028. godine, minimalna zarada iznositi 650 evra, što je deo plana „Skok u budućnost – Srbija 2027″. On je ukazao na to da je minimalna zarada motor rasta prosečne zarade, pa se u narednom periodu očekuje ubrzani rast i prosečne zarade, uz podsećanje na to da je od 1. januara ove godine minimalna zarada povećana 13,7 odsto, da će biti vanredno povećana od oktobra za 9,4 odsto i nakon toga u januaru sledeće godine za 10,1 odsto, navodi se na sajtu Vlade Srbije.