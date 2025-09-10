Otvorene prostorije Solidarnosti u Novom Sadu

Građanski pokret Solidarnost uskoro će postati politička organizacija, jer u demokratskom društvu nema alternative političkim partijama, rekao je osnivač pokreta Goran Ješić na otvaranju prostorija Solidarnosti u Novom Sadu.

Predstavnik Solidarnosti iz Kragujevca , Nenad Božić, rekao je da je ključna stvar da se Srbija decentralizuje po ugledu na, kako je naveo, razvijena evropska društva.

Predstavnik Solidarnosti , Predrag Filipov, rekao je da bez solidarnosti ne može doći do političkih promena u Srbiji.

Otvaranje prostorija predstavlja važan korak u jačanju pokreta i u borbi za demokratsku Srbiju, kao i za društvo u kome se svako čuje i svako računa, rečeno je tom prilikom.