Novi uspesi AK “Sirmium” (Foto)

preuzeta fotografija

Mladi atletičari Sirmiuma osvojili su nove medalje na takmičenju u Novom Kneževcu i Surčinu. U Kneževcu su se istakli Blagojevići ; Vukašin je osvojio srebro, a Katarina bronzu. Tanja Marković bila je četvrta u Kneževcu, baš kao i u Surčinu. Matija Radošević zablistao je u Surčinu, gde je u jakoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju. U svom prvom nastupu za Sirmium, Mila Sekendek zauzela je četvrto mesto, baš kao i Una Džever. Pete su bile Mila Pavlović i Mirka Sivac. Treneri Goran Pavlović i Nina Džever zadovoljni su nastupima i očekuju još bolje rezultate do kraja godine, saopštavaju iz kluba.