Krivična prijava za tešku krađu u Šidu

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv trojice muškaraca starosti 27, 30 i 35 godina i trojice dvadesetčetvorogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

Prilikom kontrole kombija u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je u tovarnom delu pronašla veću količinu električnih kablova čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara, koje su, kako se sumnja, ukrali s gradilišta tržnog centra u Šidu. Ukradeni predmeti su vraćeni izvođaču radova.