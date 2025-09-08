Mladi atletičari “Sirmiuma” osvojili osam medalja

preuzeta fotografija

Na Prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire, održanom u Sremskoj Mitrovici, takmičari AK „Sirmium” osvojili su čak osam medalja. Relja Miletić trijumfovao je u trkama na 60 m i 60 m prepone, dok je Ognjen Tubić bio najbolji u bacanju vortexa i skoku u vis. Teodora Laketić postala je šampionka na 200 m , a Maša Pavlović osvojila je srebro na 200 m . U štafeti 4×100 m (Dunja Josimović, Maša Pavlović, Lara Džever i Teodora Laketić) devojčice su ostvarile ubedljivu pobedu i ponele titulu prvaka Vojvodine.