Fudbalski vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
DINAMO 1945 PANČEVO – SLOGA ČONOPLJA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – NAFTAGAS ELEMIR
OFK KIKINDA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
VETERNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA
MLADOST BAČKI JARAK – INĐIJA
GFK SLOVEN RUMA – MLADOST OMOLJICA
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
HAJDUK DIVOŠ – OFK VRBAS
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – BORAC ŠAJKAŠ
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
HAJDUK BEŠKA – PODUNAVAC BELEGIŠ
ŠUMAR OGAR – INDEX NOVI SAD
NEDELJA:
DUNAV STARI BANOVCI – JADRAN GOLUBINCI
JEDINSTVO RUMENKA – SLOGA TEMERIN
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – LSK LAĆARAK
TSK TEMERIN – RADNIČKI 1910 ŠID
SREMSKA LIGA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
NEDELJA:
ČSK ČORTANOVCI – NAPREDAK POPINCI
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
BORAC 1925 MARTINCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
SREMAC VOJKA – LJUKOVO
JEDINSTVO RUMA – 1. MAJ RUMA
POLET NOVI KARLOVCI – KAMENI AŠANJA
SLOGA VOGANJ – PARTIZAN VITOJEVCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – PLANINAC RIVICA
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – OFK BRESTAČ
KUPINOVO – SLOGA MARADIK
KRUŠEDOL – SREMAC DOBRINCI
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – GRANIČAR OBREŽ
HRTKOVCI – CAR UROŠ JAZAK
POLET NIKINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC RADENKOVIĆ
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK VAŠICA
JEDINSTVO MOROVIĆ – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
FRUŠKA GORA RUMA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
GRANIČAR JAMENA – OFK BOSUT
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR KUZMIN
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 1. KOLO (16 ČASOVA):
JEDINSTVO KRALJEVCI – GRANIČAR GRABOVCI
DONJI PETROVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
PSK PUTINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
BORAC KLENAK – BORAC STEJANOVCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 1. KOLO (16.30 ČASOVA):
VITEZ SUBOTIŠTE – SLOVEN SIBAČ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – BORAC JARKOVCI
VOJVODINA NERADIN – LOVAC KARLOVČIĆ
SREMAC DEČ – RUDAR VRDNIK
SLOGA KRNJEŠEVCI – SU ROMA SREM BELEGIŠ
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: 27. OKTOBAR ŠATRINCI