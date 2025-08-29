Fudbalski vikend pred nama (Video)

Vesti Sport Fudbal | August 29, 2025

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
DINAMO 1945 PANČEVO – SLOGA ČONOPLJA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – NAFTAGAS ELEMIR
OFK KIKINDA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
VETERNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA
MLADOST BAČKI JARAK – INĐIJA 
GFK SLOVEN RUMA – MLADOST OMOLJICA

NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
HAJDUK DIVOŠ – OFK VRBAS 

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – BORAC ŠAJKAŠ
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
HAJDUK BEŠKA – PODUNAVAC BELEGIŠ
ŠUMAR OGAR – INDEX NOVI SAD

NEDELJA:
DUNAV STARI BANOVCI – JADRAN GOLUBINCI
JEDINSTVO RUMENKA – SLOGA TEMERIN 
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – LSK LAĆARAK 
TSK TEMERIN – RADNIČKI 1910 ŠID

SREMSKA LIGA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE

NEDELJA:
ČSK ČORTANOVCI – NAPREDAK POPINCI
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
BORAC 1925 MARTINCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
SREMAC VOJKA – LJUKOVO 
JEDINSTVO RUMA – 1. MAJ RUMA 
POLET NOVI KARLOVCI – KAMENI AŠANJA
SLOGA VOGANJ – PARTIZAN VITOJEVCI

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – PLANINAC RIVICA

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – OFK BRESTAČ 
KUPINOVO – SLOGA MARADIK
KRUŠEDOL – SREMAC DOBRINCI
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – GRANIČAR OBREŽ
HRTKOVCI – CAR UROŠ JAZAK
POLET NIKINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):

GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC RADENKOVIĆ
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK VAŠICA
JEDINSTVO MOROVIĆ – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
FRUŠKA GORA RUMA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS 
GRANIČAR JAMENA – OFK BOSUT 
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR KUZMIN
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 1. KOLO (16 ČASOVA):

JEDINSTVO KRALJEVCI – GRANIČAR GRABOVCI
DONJI PETROVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
PSK PUTINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
BORAC KLENAK – BORAC STEJANOVCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 1. KOLO (16.30 ČASOVA):

VITEZ SUBOTIŠTE – SLOVEN SIBAČ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – BORAC JARKOVCI
VOJVODINA NERADIN – LOVAC KARLOVČIĆ
SREMAC DEČ – RUDAR VRDNIK
SLOGA KRNJEŠEVCI – SU ROMA SREM BELEGIŠ
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: 27. OKTOBAR ŠATRINCI

