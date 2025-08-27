AK Sirmium nastavlja s odličnim rezultatima

preuzeta fotografija

Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice nastavlja da beleži sjajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Na međunarodnom festivalu u Kanjiži, Una Džever osvojila je srebrnu medalju u trci na 1400 metara. Na takmičenju u Smederevskoj Palanci, iako su se takmičili sa starijom konkurencijom, članovi kluba ostvarili su zapažene rezultate. Mešovita štafeta u sastavu Una Džever, Luka Mimić, Matija Radošević i Jana Pavlović zauzela je drugo mesto, dok je Matija Radošević bio četvrti u skoku u dalj, a Mirka Sivac peta u bacanju vortexa. Na trci kroz Šumarice u Kragujevcu, AK Sirmium osvojio je još dve medalje; bronzu je osvojila Mila Mimić, dok je Vukan Mimić, jedan od najmlađih članova kluba, stigao do drugog mesta. Iz kluba poručuju da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima i da sa optimizmom ulaze u naredni takmičarski period.