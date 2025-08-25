Zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima

Poslednja nedelja avgusta donosi pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, budući da se veliki broj građana vraća sa godišnjih odmora.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju na izlazu iz zemlje oko četiri sata, dok je zadržavanje za teretna vozila oko dva sata. Na prelazu Šid, teretnjaci čekaju oko tri sata, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Auto-moto savez Srbije apeluje na vozače da budu strpljivi, poštuju saobraćajne propise i budu posebno oprezni zbog visokih temperatura koje dodatno otežavaju putovanje.