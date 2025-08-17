Gužve na graničnim prelazima

AMSS i Uprava granične policije izveštavaju o zadržavanjima i upozoravaju na moguće zastoje zbog kiše i pojačanog saobraćaja.

Na graničnim prelazima Srbije zabeležene su gužve, sa zadržavanjima od 20 do 60 minuta na najfrekventnijim prelazima. Na izlazu iz zemlje na Horgošu 2 i Kelebiji čekanja traju do sat vremena, dok su na Batrovcima i Preševu zadržavanja oko 20 do 30 minuta.

AMSS upozorava da će kiša i pljuskovi u popodnevnim časovima usloviti mokre kolovoze i slabiju vidljivost, što može dovesti do vanrednih zastoja i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda, posebno jer je poslednji dan vikenda velike turističke smene.

Vozači se pozivaju na strpljenje i redovno praćenje saobraćajne situacije, jer se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana. Na naplatnim rampama i teretnim terminalima nema zadržavanja, kažu u AMSS.