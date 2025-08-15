Protesti u Sremu

Protesti i večeras na više lokacija u Sremu. Oko 19,30 sati u Sremskoj Mitrovici je počeo protestni skup. Od trga Ćire Milekica okupljeni su krenuli ka prostorijama Srpske napredne stranke gde su okupljene pristalice SNS-a. Pripadnici policije su između te dve grupe. U tom delu grada saobraćaj je u prekidu. Građani Inđije su se oko 20 sati okupili na trgu Sloboda odakle su krenuli u šetnju do sedišta SNS -a u tom gradu. Tamo su se od ranije nalazili članovi i simpatizeri SNS-a koji sa razglasa puštaju muziku. Na terenu je i policija. Građani koji protestuju okupili su se večeras u gradskom parku u Šidu, preko puta prostorija SNS-a. Bilo je verbalnih sukoba. I građani Rume su večeras pozvani na protestno okupljanje na gradskom trgu.

Sremska Mitrovica

Šid