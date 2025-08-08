Velike gužve na granici. Očekuje se još veći intenzitet saobraćaja (Foto/Video)

Na graničnim prelazima beleže se velike gužve za putnička vozila, a tokom vikenda se očekuje još veći intenzitet saobraćaja. Na prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, formirane su višekilometarske kolone, a putnici čekaju i po nekoliko sati. Gužve su najizraženije zbog velikog broja ljudi koji iz zapadnoevropskih zemalja prolaze kroz Srbiju, vraćajući se sa letovanja, pretežno iz Turske i Grčke. Auto-moto savez Srbije apeluje na vozače da se naoružaju strpljenjem, da pravovremeno planiraju put i, ukoliko je moguće, na put krenu u ranim jutarnjim satima zbog visokih temperatura. Na ulazu u zemlju, zadržavanja za putnička vozila traju svega nekoliko minuta, dok se za teretni saobraćaj ne beleže duža čekanja.