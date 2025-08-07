Zadržavanje za putnička vozila beleži se na izlazu iz zemlje

preuzeta fotografija

Na graničnim prelazima širom zemlje pojačan je saobraćaj, a duža zadržavanja beleže se na izlazu iz Srbije. Na graničnom prelazu Batrovci, na putu ka Hrvatskoj, putnička vozila čekaju oko jedan sat, dok na teretnim terminalima graničnih prelaza Batrovci i Sremska Rača, kamioni čekaju i do dva sata za izlazak iz zemlje.

Na ulazu u Srbiju trenutno nema većih zadržavanja, a Auto-moto savez Srbije podseća vozače da izbegavaju putovanja u najtoplijem delu dana, da prave redovne pauze i da sa sobom imaju dovoljne količine vode, posebno tokom dužih čekanja na granici.