Nastavljeni radovi na putu Jarak-Mitrovica

Završena je prva faza radova na rekonstrukciji puta Jarak – Sremska Mitrovica, do skretanja za Šašince. Deonica duga 3 kilometra presvučena je tokom jučerašnjeg dana novim slojem asfalta. Već danas su nastavljeni radovi u okviru druge faze; naime, obezbeđena su sredstva za kompletnu rekonstrukciju još 7 kilometara tog puta, od skretanja za Šašince do Sremske Mitrovice, izjavio je gradonačelnik Branislav Nedimović. On je potvrdio da su sredstva u ukupnom iznosu od oko 440 miliona dinara obezbeđena u saradnji sa „Putevima Srbije“.