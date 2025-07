Počeli prijemni ispiti za Univerzitet u Novom Sadu

preuzeta fotografija

Na Univerzitetu u Novom Sadu od danas počinju prijemni ispiti za novu generaciju studenata, koji će se održavati do 6. avgusta, a prvi prijemni biće održan na Akademiji umetnosti. Kako je navedeno na sajtu univerziteta, u školsku 2025/2026. godinu moći će da se upiše 16.532 studenata, a od toga će za 8.514 studenata školovanje biti finansirano iz državnog budžeta. Odluku o raspisivanju konkursa za upis u prvu godinu svih stepena studija na Univerzitetu u Novom Sadu doneo je Senat tog univerziteta, a prijem dokumenata na fakultetima tog univerziteta organizovan je od 14. i trajaće do 24. jula. Nakon prijemnih ispita i objavljivanja preliminarnih rang-listi, konačne rang-liste biće objavljene do 6. avgusta. Upis studenata na fakultete biće realizovan početkom avgusta, do najkasnije 14. avgusta. Drugi upisni rok trajaće od 27. avgusta do 30. septembra; prijava kandidata biće 4. i 5. septembra, a prijemni ispiti na većini fakulteta biće održani 8. i 9. septembra, dok će drugi upisni rok biti završen do 30. septembra.