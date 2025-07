Sutra bez vode u Opštinama Ruma i Irig do 10 sati

Kako Sremska televizija saznaje, u sredu ujutro 16. jula, u vremenu od 3 sata do 10 sati, bez vodosnabdevanja ostaće potrošači Rumske i Iriške opštine povezani na regionalni vodovod zbog izvođenja radova u crpnoj stanici u okviru objekta fabrike vode na lokaciji Fišerov Salaš. Tokom radova, normalno vodosnabdevanje bez zastoja imaće sela sa sistemom lokalnih izvorišta. U opštini Ruma, to su Dobrinci, Hrtkovci, Nikinci, Platičevo, Klenak, Vitojevci i Grabovci. U opštini Irig, to su Šatrinci, Dobrodol, Neradin, Krušedol, Prnjavor, Jazak i Mala Remeta.