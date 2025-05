Pšenica u cvetanju vodom okupana (Foto/Video)

Pšenica u Sremu je, u zavisnosti od useva do useva, u fazi cvetanja ili precvetavanja. Proizvođači, obilazeći svoje useve prethodnih dana, konstatovali su dobro stanje, kao i to da hlebnom žitu prijaju padavine koje imamo, s tim što zbog velike količine vode može doći do pojave oboljenja fuzariozom, pa je tretman zaštite neophodan.

Aleksandar Krkobabić